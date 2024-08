Molestie su minorenne, arrestato prete direttore di una scuola: gli offriva soldi, regali e beni di lusso in cambio del silenzio

Un prete, figura di spicco nell’ambito dell’educazione cattolica genovese, è stato arrestato ieri, 2 agosto, con l’accusa di violenza sessuale su minorenne, anche se sono in corso indagini anche sui reati di prostituzione minorile e tentata violenza aggravata. Lo riporta Il Corriere della Sera.

L’uomo, sessant’anni, avrebbe molestato per ben tre anni un dodicenne, oggi sedicenne, offrendogli una serie di regali: vestiti di marca, ricariche su carta prepagata, videogiochi, smartphone. Lo aveva spinto a mentire ai genitori e a trattarlo come se fosse il suo fidanzato.

La Curia lo ha sospeso

La Curia lo ha sospeso dai suoi incarichi e trasferito in una comunità dove, senza poter amministrare il sacerdozio, trascorrerà i domiciliari. Sin dall’inizio, hanno raccontato ai carabinieri i genitori dell’adolescente, il religioso dimostrava un attaccamento e un interesse sospetto tanto che, all’ennesimo regalo costoso, avevano vietato al figlio di frequentarlo. In realtà i due avevano continuano a restare in contatto. Il prete lo portava fuori a cena, gli donava abiti griffati, gli versava somme di denaro – complessivamente 5000 euro – su una prepagata che aveva registrato con il nome del ragazzo.

Avrebbe, inoltre, provato a baciare – ma senza riuscirci – altri giovanissimi in cambio di una sigaretta elettronica. Anche dalle perquisizioni effettuate dai carabinieri a casa del prete un appartamento in centro città, è stato trovato materiale significativo ai fini delle indagini: oggetti sessuali, farmaci per la stimolazione sessuale, vestiti per ragazzi, una scorta di e-cig e alcuni appunti che confermano il legame pluriennale con il giovane. L’arresto è scattato dopo gli interrogatori del ragazzino, oggi 16enne, e di altri adolescenti.