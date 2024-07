Calcutta e Angelica contro Morgan, il prof Marenco: “spero che i miei ragazzi imparino dal loro coraggio”

Sulla faccenda che coinvolge il cantante e musicista Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, e le sue accuse di stalking e molestia sollevate dai cantautori Calcutta e Angelica, sono intervenuti tanti addetti ai lavori per manifestare la loro vicinanza alla coppia che per quattro anni ha dovuto subire un inferno fatto di minacce e persecuzioni. Nonostante la giustizia stia facendo il proprio corso, è stata un’inchiesta di Selvaggia Lucarelli a portare all’attenzione di tutti ciò che stava accadendo che in questi anni, purtroppo, era passata in silenzio.

A commentare la vicenda è stato anche il prof e scrittore Sandro Marenco che in un video su Instagram ha espresso il proprio appoggio alla coppia, esortando, da docente, gli studenti a seguire il loro coraggio di dire la verità a qualsiasi costo. Il prof ha commentato: “Ve lo dico da prof, spero che i miei ragazzi vedano questo video e che imparino da voi che si deve avere il coraggio, costi quel che costi, sempre. Vi auguro il meglio”.

Ecco il video integrale.

La vicenda Morgan-Calcutta-Angelica

Ecco quanto emerso dall’inchiesta pubblicata sul Fatto Quotidiano.

Nel 2014, Angelica e Morgan, entrambi di Monza, si erano conosciuti e frequentati. Dopo essersi riavvicinati nel 2019, la relazione era finita dopo tre mesi per decisione di Angelica. Nel 2020, Morgan aveva iniziato a perseguitarla, portando Angelica a denunciarlo per stalking e ad ottenere il Codice Rosso. Nonostante la perquisizione a casa di Morgan e il trasferimento di Angelica dal padre per sicurezza, Morgan aveva continuato a mandarle messaggi, minacciando di pubblicare video erotici che lei gli aveva inviato. In una chat di gruppo, Morgan aveva annunciato la pubblicazione di video pornografici di Angelica, accompagnati da insulti.

Morgan aveva contattato anche la famiglia, gli amici e i collaboratori di Angelica, accusandola di infedeltà. Aveva scritto insulti anche al nuovo fidanzato di Angelica, Calcutta, e aveva preso in affitto una casa vicino a quella di lei. Nell’estate del 2021, Morgan avrebbe assoldato due ragazzi per pedinare e intimidire Angelica e Calcutta, chiedendo loro di aggredire quest’ultimo.

A quattro anni dalla prima denuncia, il processo è stato trasferito da Monza a Lecco e, nonostante la gravità delle accuse, non è stato emesso un divieto di avvicinamento. L’udienza preliminare si è tenuta il 10 ottobre 2023. Il 31 maggio 2024, i legali di Morgan hanno tentato di trovare un accordo, ma senza successo. La prossima udienza è fissata per il 13 settembre 2024.

Da Emma a Elodie, tutti i vip a supporto

Appresa la notizia, tantissimi personaggi del mondo della musica si sono esposti pubblicamente per sostenere Calcutta e Angelica. RollingStone parla di “una delle maggiori manifestazioni di vicinanza nella storia recente del pop italiano”.

Uno dei primi a commentare è stato Tommaso Paradiso, seguito da J-Ax, Eugenio in Via di Gioia, Francesca Michielin, Elisa, Baby K, Margherita Vicario, Lina Simons, Ermal Meta, Ghemon, Chiara Galiazzo, Ex Otago, Paola Turci, Ditonellapiaga, La Nina, Elodie, Rose Villain, Angelina Mango, Levante, Coma Cose, Gianluca Grignani, Marco Mengoni, Rachele Bastreghi, Ariete, Vasco Brondi, Malika Ayane, Myss Keta, Gaia, Giorgieness, BigMama, Noemi, Liberato, Diodato, Clara, La Rappresentante di Lista, Tropico e altri.

Warner e Rai prendono le distanze da Morgan

Dopo il polverone alzato dall’inchiesta sono intervenuti, forse troppo tardi, anche Rai e Warner Music, l’etichetta musicale con cui Morgan aveva un contratto.

La Rai ha pubblicato una nota: “In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan, Rai precisa che al momento non ha in essere nessun contratto con l’artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo – si legge ancora nella nota – non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli”.

Mentre l’etichetta discografica ha comunicato: “Alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi, la Warner dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi”.