Percorsi abilitanti 60 CFU, si può richiedere l’iscrizione a più classi di concorso ma poi la frequenza è possibile per un solo corso

Una delle domande più ricorrenti che giungono alla nostra redazione, riguardante i percorsi abilitanti 60 CFU per coloro che hanno come titolo di accesso solo la laurea, è la seguente: “È possibile iscriversi per la stessa classe di concorso in più Università per poi scegliere in quale Università svolgere il percorso?”. Altra interessante domanda è: “È possibile iscriversi in più percorsi abilitanti 60 CFU per diverse classi di concorso?”. Infine ci chiedono pure: “Una volta che si ottiene l’abilitazione con il percorso 60 CFU, è possiblie conseguire l’abilitazione 30 CFU da svolgere con lezione a distanza?”.

FAQ su percorso abilitante 60 CFU

“È possibile iscriversi per la stessa classe di concorso in più Università per poi scegliere in quale Università svolgere il percorso?”

Questa possibilità non esiste e quindi non è consentito iscriversi per la stessa classe di concorso in più Università che hanno disponibilità di posti per la stessa classe di concorso.

“È possibile iscriversi in più percorsi abilitanti 60 CFU per diverse classi di concorso?”

Si, è possibile iscriversi, come da bando delle Università, alle selezioni per ciascuna classe di concorso per i posti disponibili a bando e, ovviamente, per la quale si hanno i requisiti di accesso alle varie classi di concorso. Qualora l’aspirante candidato alla frequenza di più percorsi abilitanti, venga selezionato per più classi di concorso, sarà obbligato a svolgere un solo percorso abilitante.

“Una volta che si ottiene l’abilitazione con il percorso 60 CFU, è possiblie conseguire l’abilitazione 30 CFU da svolgere con lezione a distanza?”

Si, una volta conseguita l’abilitazione 60 CFU e quindi essendo abilitato all’insegnamento, potrà applicarsi l’art.13 DPCM 4 agosto 2023 che consente al corsista di acquisire un’altra abilitazione con percorso erogato totalmente online e quindi con lezione svolte a distanza e senza nessun obbligo di frequenza.