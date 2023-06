No al concorso per la CDC A-07

I Docenti del comitato nazionale di discipline audiovisive CDC A-07, nonostante le varie dichiarazioni, gli articoli, le lettere al Ministero, i contatti con i politici e le denunce ai sindacati, agli USR regionali, agli USP, alle scuole, chiedono chiarimenti circa la disparità di trattamento che ancora una volta sono costretti a subire rispetto alle altre cdc (che ricordiamo non contemplate nel DM 259/17).

Si apprende dai dati riguardanti la post-mobilità delle disponibilità dei vari sindacati, che in tutta Italia sono stati previsti ben 236 posti per la classe di concorso A-010 (Discipline Grafiche) contro i 52 posti per la A-07 (Discipline Audiovisive), nonostante i molteplici istituti professionali e i licei artistici ad indirizzo audiovisivo presenti su tutto il territorio nazionale.

I docenti di A-07, la stessa disparità di trattamento, l’hanno ricevuta anche lo scorso anno, in seguito alle immissioni in ruolo da concorso ordinario 2020, prevedendo l’assunzione di soli 5-6 docenti in media a regione. Quest’anno stessa storia, disponibilità post-mobilità scarsissime e GM concorso ordinarie con docenti abilitati piene che, nel migliore dei casi, si svuoteranno tra 10 anni.

Facciamo l’esempio della Sicilia dove sono presenti solo 2 posti, in Sardegna 1, in Puglia 3, in Basilicata 1, in Emilia Romagna 0 e via dicendo…

Gli stessi sperano fiduciosi che i posti post mobilità disponibili per regione, vengano tutti messi a disposizione per le GM del concorso ordinario, laddove esistenti. Si chiede inoltre, che si possano prevedere più disponibilità di A-07 per regione, dati i tanti istituti ad indirizzo Audiovisivo, perché sembra quasi che per questo insegnamento caratterizzanti i posti, soprattutto al Sud, escano con il contagocce.

Per cui, i docenti presenti nelle GM del concorso ordinario, chiedono chiaramente al Ministero e agli USR regionali di non bandire il concorso sulla CDC A-07 laddove presenti GM concorso ordinario, perché è un classe d’insegnamento problematica. I docenti chiedono tutela!

Quindi, si chiede ancora una volta quali siano le reali intenzioni del Ministero.

Ci chiediamo come mai non abbia ancora provveduto a migliorare la situazione, perseverando nel continuare ad ignorare la situazione.

Attendiamo risposte in tempi celeri e gli opportuni cambiamenti!

Comitato Nazionale Docenti di discipline Audiovisive CDC A-7