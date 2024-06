Notte prima degli esami al ballo di fine anno, maturandi in cerchio cantano e Venditti apprezza: il video commovente

Notte prima degli esami al ballo di fine anno, maturandi in cerchio...

La maturità si avvicina: tra una settimana esatta, il 19 giugno, i maturandi 2024 affronteranno la prima prova scritta dell’esame di stato a conclusione della scuola secondaria di secondo grado. La colonna sonora di questi giorni di studio “matto e disperatissimo”? Ovviamente “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, brano evergreen uscito esattamente quarant’anni fa.

Maturità 2024, il trend social

In questi giorni i maturandi stanno pubblicando, sui social, dei video e delle foto che seguono un trend che piace molto anche al cantautore romano, che ne sta ripubblicando molti sui suoi profili. Un po’ come rito di scaramanzia, gli studenti si mettono in un grande cerchio e cantano la canzone di Venditti abbracciandosi tra di loro.

Questo è quello che è successo, ad esempio, al prestigioso liceo Cutelli di Catania, dove gli studenti, qualche giorno fa, sono stati protagonisti di una vera e propria serata di gala, sulla scia dei prom, i balli di fine anno americani. Venditti, ormai denominato protettore dei maturandi, ha ricondiviso subito.

La canzone è stata cantata a squarciagola anche dagli studenti del liceo Giulio Cesare di Roma, quello frequentato proprio da Venditti.

Notte prima degli esami e il suggerimento agli studenti

Lo scorso 12 maggio il cantautore è stato ospite, sul canale Nove, della trasmissione “Che Tempo Che Fa“. Il 75enne ha discusso in modo scherzoso proprio del brano.

“Io sono sempre studente. La scuola era il luogo della mia vita, mia mamma era professoressa di latino e greco”, ha detto Venditti a Fabio Fazio parlando del suo rapporto con l’istruzione, di cui ha scritto in molte canzoni.

E, poi, il suggerimento gioviale per tutti gli studenti che tra circa un mese dovranno affrontare gli esami di maturità 2024: “I maturandi possono cantare ‘Notte Prima Degli Esami’, anzi la scaramanzia vuole che si deve cantare”.