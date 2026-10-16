Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Stipendi docenti, Italia indietro? Cosa cambia con nuovi Ccnl

guarda
Attualità
16.10.2026
Aggiornato alle 14:59

Nuovi licei, il melodramma entra nei programmi di letteratura: i docenti si formeranno sulla base delle Nuove indicazioni nazionali

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara

Dal ministero dell’Istruzione giungono conferme: dal prossimo anno scolastico nei programmi di letteratura italiana dei licei verrà inserito nel melodramma, così da evidenziarne a scuola l’importanza nel creare l’identità degli italiani.

“Per la parte generale – ha detto il ministro Giuseppe Valditara – i docenti di letteratura italiana non dovranno svolgere dei corsi ad hoc, poiché diversi contenuti fanno già parte del loro background formativo ed esperienziale: non possiamo immaginare che un docente di lettere non conosca il Nabucco o il melodramma”.

“Dei corsi di aggiornamento, invece, saranno attivati per i nuovi contenuti – ha continuato il Ministro – che introdurranno le Indicazioni nazionali. Questo significa che ci saranno dei docenti di letteratura italiana saranno chiamati a svolgere nuovi corsi di formazione che affronteranno gli scrittori, i poeti, i personaggi storici e gli argomenti introdotti dalle Nuove indicazioni nazionali”.

L’iniziativa era stata annunciata alla Scala di Milano alcuni giorni fa direttamente del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, durante un incontro dal titolo ‘Il melodramma come letteratura nazionale’,

“Il cittadino comune – aveva tenuto a dire il Ministro – non declamava l’infinito di Leopardi ma cantava il Va’, pensiero’” scritto da Giuseppe Verdi, per la parte musicale, e da Temistocle Solera, per il libretto.

Il melodramma “sarà un capitolo della storia della letteratura italiana” e “sarà inserito nel programma come il Manzoni”.

Il sovrintendente del teatro Fortunato Ortombina si era soffermato sul legame fra Verdi e Manzoni e l’importanza per l’Italia di figure come Verdi e Toscanini.  

Valditara ha spiegato che la storia della musica classica farà parte della formazione dalle primarie come “elemento della formazione della persona“.

A questo proposito, è stato annunciato che l’orchestra nazionale dei licei musicali debutterà il prossimo 6 marzo proprio alla Scala di Milano.

“La forza del destino, Don Carlo e Simon Boccanegra – ha sottolineato Ortombina – li considero non meno di romanzi”. 

Questo significa, ha incalzato Valditara, che “inserirli nei programmi scolastici, da cui erano stati esclusi per una sorta di ‘snobismo’ cento anni fa perché considerati troppo popolari”.

Giuseppe ValditaraliceiMelodrammaNuove Indicazioni Nazionali primo ciclo

Sciopero 16 ottobre: studenti e docenti a fianco, fumogeni e bombe carta al Mim. Valditara: “Questa è aggressione alle istituzioni”

Bullismo ed educazione al rispetto, Cnddu: dal Mim indicazioni interessanti, metterle alla prova dell’esperienza quotidiana dei docenti

Valditara: la scuola italiana è in ottima salute, studenti italiani paragonabili ai finlandesi, le nostre riforme funzionano

Riforme scuola, Valditara: “Abbiamo ancora un anno per portarne a compimento molte, come le Indicazioni Nazionali per i licei”

Scuola devastata da tromba d’aria: le istituzioni e la politica rivolgono elogi e encomi ai docenti e al personale scolastico

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Sciopero 16 ottobre: studenti e docenti a fianco, fumogeni e bombe carta al Mim. Valditara: “Questa è aggressione alle istituzioni”

Redazione

Compensi accessori docenti e ATA ancora non pagati: la UIL Scuola sollecita il Ministero

Lara La Gatta

Docenti accompagnatori nei viaggi di Istruzione, ci sarebbe la volontà di riconoscere un compenso per la responsabilità

Lucio Ficara

“Presunti maltrattamenti” sui piccoli di un istituto in Campania: allarme dopo un messaggio WhatsApp, arrivano i carabinieri

Redazione
vai alla ricerca avanzata