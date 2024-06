Nuovi percorsi abilitanti e disparità di trattamento

In seguito all’ordinanza emessa dal Ministro Valditara e al sistema di attribuzione di punteggio ottenuto dal conseguimento del titolo tramite i nuovi percorsi abilitanti dei 30 cfu e valutato come titolo culturale anche nelle graduatorie sul sostegno. Scelta assolutamente illogica di poter caricare fino a 36 punti +12 di servizio prestato sul sostegno per un totale di 48 punti.

Peraltro il Ministro non aveva reso noto prima e quindi non consentendo ai docenti una valutazione di opportunità in relazione all’iscrizione ai percorsi (tra l’altro nemmeno aperti per tutte le classi di concorso se non per alcune specifiche).

Questo genera un evidente e palese disparità in quanto l’attribuzione o meno di tali punti è lasciata alla casualità con cui sono stati attivati i percorsi abilitanti. Ciò cambia interamente e letteralmente le sorti dei docenti inseriti in graduatoria considerando che 36 punti equivalgono a ben 3 anni di servizio.

I tanti docenti interessati da questa illegittima disparità si ritroveranno scavalcati da tali percorsi. In molti si stanno muovendo per gruppi di protesta e stanno attivando ricorsi.

Antonio D’Ascoli