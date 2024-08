Nuovo record di supplenti per l’anno scolastico 2024/2025, Fracassi (Flc Cgil): “situazione paradossale”

A circa un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, torna al centro del dibattito il boom di insegnanti supplenti. I dati forniti dai sindacati mostrano un incremento del 72% in sette anni: si è passati dai 132.000 supplenti nell’anno scolastico 2017/2018 ai 232.000 dello scorso anno. Per il 2024/2025, si prevede di raggiungere la cifra record di 250.000 supplenti.

“Stiamo per registrare un nuovo record di supplenti, con la situazione paradossale che vede il Ministero dell’Istruzione e del Merito accantonare 20.000 posti per il concorso di ottobre, mentre il concorso del 2023 non è ancora concluso e ci sono ancora idonei dal concorso del 2020”, ha dichiarato Gianna Fracassi, leader della Flc Cgil, in un’intervista con l’ANSA.