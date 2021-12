Obbligo vaccinale, certificato di esenzione valido fino al 31 gennaio 2022

Com’era prevedibile, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata dunque dal 31 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Come in precedenza, non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2, ricordiamo, viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.