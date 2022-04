Organici 2022-23, l’educazione motoria nella scuola primaria

La Direzione Generale del Personale ha trasmesso agli Uffici Scolastici, insieme al Decreto Ministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022, inviato agli organi di controllo per la registrazione, la nota che fornisce indicazioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023. Dal decreto del ministero dell’istruzione che pubblica la Cisl Scuola, all’articolo 1 viene introdotto, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, per le classi quinte, l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, per non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive.

Il testo dell’articolo 1

In attuazione dell’articolo 1, comma 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234, a partire dall’a.s. 2022/23, per le classi quinte, è introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l’insegnamento, rispetto all’orario di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l’orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali.