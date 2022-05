Organici personale ATA, la nota del Ministero [PDF]

Con nota 16691 del 29 aprile scorso il MI ha trasmesso lo schema di Decreto Interministeriale con cui sono state comunicate, agli Uffici Scolastici Regionali, le dotazioni organiche e le disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l’a.s. 2022/23.

Nei confronti del provvedimento ministeriale, la FLC CGIL si è mostrata piuttosto critica: “non siamo affatto soddisfatti della totale assenza di considerazione nei confronti del ruolo fondamentale che il personale ATA svolge all’interno della Comunità educante. Un ruolo che è stato stralciato da qualsiasi provvedimento in corso di approvazione (sia su formazione, sia su organici)“.

Proroga

Il Ministero ha, inoltre, disposto la proroga del termine di chiusura delle funzioni di organico di diritto del personale ATA al 10 maggio prossimo. Di conseguenza, il termine di pubblicazione dei movimenti viene posticipato al 31 maggio 2022.