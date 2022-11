Organico Covid, le scuole dovranno chiudere tutti i contratti entro il 26 novembre

A partire dal corrente anno scolastico non è stata prevista alcuna dotazione organica aggiuntiva per le misure di contenimento da COVID-19, per cui i pertinenti capitoli e piani gestionali dell’organico Covid e relative sostituzioni non saranno più alimentati in quanto tali tipologie contrattuali non sono più contemplate dalla normativa vigente.

Lo ha fatto sapere il MIM, con nota del 21 novembre.

La nota spiega nel dettaglio cosa dovranno fare le scuole per concludere tutte le operazioni riguardanti questa tipologia di contratto.

In particolare, dovranno autorizzare tutte le rate (anni scolastici 2020/21 e 2021/22), comprese quelle relative a contratti di supplenza stipulati a copertura delle assenze di personale su organico Covid. E inoltre dovranno concludere l’iter su contratti già presenti (esclusivamente per l’a.s. 21/22).

Tutte le operazioni dovranno concludersi entro e non oltre il 26 novembre 2022. Pertanto, oltre tale data non sarà più possibile operare sui contratti in questione.

