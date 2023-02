Facevo la bidella ed oggi ho ritirato il mio primo pacco alla Caritas

Egregi Ministro Valditara e Sottosegretaria Frassinetti,

Oggi per la prima volta sono andata a ritirare il mio pacco Caritas.

Oggi per la prima volta ho capito che il Governo mi ha veramente abbandonata ed ha abbandonato migliaia di mamme e papà che come me aveva trovato nella Scuola la sua strada lavorativa.

Facevo un lavoro da commessa e sottopagata ma a tempo indeterminato da 14 anni, poi la convocazione da Scuola come collaboratrice per affrontare il periodo pandemico.

E finalmente la speranza di un futuro migliore per me e per i miei bimbi.

Lavoro un anno intero, tanto punteggio anche se per farlo facevo 200km ogni giorno e quasi tutto il mio stipendio l’ho speso per la babysitter ai miei bimbi e per il carburante.

Continua l’emergenza Covid e sempre in prima linea prendo un altro anno di supplenza, quando il virus era ancora in pericolo ma io vedevo che finalmente qualcosa stava cambiando e nel frattempo maturo ancora punteggio.

Finisce il secondo anno scolastico e all’improvviso ad un passo dal maturare il punteggio necessario per una supplenza più duratura il buio più assoluto.

Quei posti in più che hanno risollevato la scuola non servivano più e noi mamme e papà di famiglia ci siamo trovati senza lavoro e senza alcuna prospettiva di futuro.

Noi siamo i nuovi occupabili, voi potete se volete fare in modo che la scuola ritorni ad essere efficiente come in questi ultimi due anni.

Il 10 febbraio abbiamo lasciato i nostri figli anche malati a casa per fare tanti km e venire sotto il Ministero da ogni parte d’Italia.

Voi potete istituire un tavolo tecnico per parlare della nostra problematica.

Siamo disperati e vogliamo lavorare.

Questa è la voce di 55.000 famiglie che diventeranno i nuovi poveri di domani.

Lettera firmata