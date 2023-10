Pagamento delle competenze accessorie, emissione speciale già visibile su NoiPa per ottobre 2023

Finalmente arrivano i soldi per il pagamento delle competenze accessorie dell’anno scolastico 2022-2023. Sulla piattaforma NoiPa, alla sezione “Consultazione pagamenti”, compare l’emissione speciale di ottobre 2023, il cui assegno è stato emesso, con voce: ” 70- EMISSIONE COMPETENZE ACCESSORIE”.

Emissione speciale entro il 23 ottobre

Come aveva già scritto in un articolo del giorno 1 ottobre, non restava che sperare in una emissione speciale entro il mese di ottobre, per il pagamento delle competenze accessorie dell’anno scolastico 2022-2023. L’ Amministrazione stava trattenendo, con un colpevole ritardo, una cifra che superava gli 800 milioni di euro, ma adesso, collegandosi alla piattaforma NoiPa, si potrà visualizzare nella sezione ” Consultazione pagamenti” una emissione speciale messa in pagamento per ottobre 2023. Si presume che l’entrata effettiva dei soldi sul conto corrente dei docenti e del personale Ata, avverrà entro il 23 ottobre 2023.

Anno scolastico 2023-2024 aumenti accessori

Nel frattempo per l’anno scolastico 2023/2024 si è già iniziato ad assegnare compiti aggiuntivi che per altro andrebbero pagati, tenendo conto degli aumenti del 10% previsti dal CCNL scuola 2019-2021, ma le risorse sono le stesse, ancora non pagate, dell’anno precedente. La questione sta assumendo contorni di polemica e di protesta, ma tutti si augurano che già da domani ci siano rassicurazioni e spiegazioni in merito a tale ritardo e magari si potrà avere una emissione speciale già nella prima decade di ottobre.