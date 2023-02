Pagella scolastica, per giocare a calcio no alle insufficienze: la decisione di una società calcistica torinese

Pagella scolastica, per giocare a calcio no alle insufficienze: la decisione di...

Se nella pagella del primo quadrimestre ci sono delle insufficienze il mister potrà decidere di non convocare alla partita di calcio il ragazzo. Questa è la comunicazione arrivata nei giorni scorsi ai genitori dei giovani che giocano nell’Usd Vanchiglia calcio, una società di Torino, quartiere Vanchiglia, che conta ben 430 tesserati e 28 squadre.

È la stessa società che ha condiviso sul proprio profilo Facebook l’articolo pubblicato sul Corriere della sera, in cui vengono spiegate le motivazioni della decisione.

Si guarderà soprattutto il voto in condotta, perché, come ha affermato Vincenzo Manzo, l’allenatore del settore giovanile, “la corretteza dei comportamenti non è da tenere solo in campo. Devono valere anche in classe”.

Lo stesso mister ci ha anche tenuto a precisare che “l’intelligenza scolastica è fondamentale per diventare buoni calciatori”. E per questa ragione è stato chiesto alle famiglie di inviare, ovviamente volontariamente, la foto della pagella alla società. “L’attività scolastica e quella sportiva sono complementari nella crescita dei nostri atleti – si legge nella comunicazione inviata ai genitori – pertanto vi chiediamo la possibilità di poter visionare le pagelle scolastiche del primo quadrimestre”. Obiettivo, scrive il club: “Avere una conoscenza maggiore del bambino-ragazzo ed essere di supporto nel correggere e migliorare i suoi aspetti comportamentali evidenziati a scuola”.