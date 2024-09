Ragazzo cade dal secondo piano della scuola: corsa al 118, è in gravi condizioni

Uno studente di un istituto di Torre del Greco è caduto questa mattina, per cause ancora da accertare, da un’aula posta al secondo piano della sede centrale della scuola. Lo riporta Ansa.

La prima ricostruzione dei fatti

Sul posto sono giunti carabinieri, polizia e agenti di polizia municipale, mentre un’ambulanza ha trasportato il ragazzo – che avrebbe sedici anni – all’Ospedale del Mare: il giovane avrebbe numerose fratture e sarebbe in gravi condizioni. Come riporta La Repubblica, è stato trasportato in ospedale e sarebbe in codice rosso e in pericolo di vita.

Come riporta Il Mattino, il ragazzo sarebbe iscritto al terzo anno delle superiori e sarebbe ipovedente. Tutto sarebbe avvenuto prima delle otto.

Probabile tentativo di suicidio

Molti genitori, una volta che si è diffusa la notizia, si sono riversati all’esterno della scuola, come riporta RaiNews.

Secondo quanto riportato dai militari il giovane, disabile, potrebbe aver tentato di togliersi la vita. Lo riporta NapoliToday.