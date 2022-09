Paola Frassinetti (FI): “Valorizzare la figura del dirigente scolastico”

Nel corso dell’incontro tra sindacati e partiti politici, che si sta svolgendo oggi, giovedì 8 settembre, interviene anche Paola Frassinetti di Fratelli d’Italia.

“I dirigenti scolastici, in questa pandemia, si sono dovuti inventare infermieri, ingegneri e altro – spiega Paola Frassinetti di Forza Italia – la valorizzazione della figura del ds è nei nostri intenti. Sono le persone che hanno di più il polso della situazione. Molte volte hanno avuto grosse difficoltà, anche perchè il numero degli alunni per classe è stato alto. ma è sempre stato il dirigente a dover dirigere le operazioni. Il personale Ata è stato molte volte in prima linea. Quando si parla di adeguamento di stipendi non dobbiamo limitarci ai docenti ma anche a queste figure”.

“I test come sono formulati adesso non ci piacciono, pensiamo a un modello diverso, in questo modo è una lotteria assurda, senza senso”.

