Papa Francesco appare in mascherina e augura buon inizio anno a tutti: la scuola rifiuti ogni forma di violenza

Papa Francesco appare la prima volta in pubblico con la mascherina: è arrivato in auto con la protezione su naso e bocca al Cortile San Damaso, poi l’ha tolta per il tempo dell’udienza generale e l’ha indossata di nuovo quando è salito in auto per tornare a Santa Marta. Le foto hanno fatto subito il giro della rete perché qualcuno, non avendogliela mai vista indossata, addirittura dubitava sul fatto che il pontefice usasse come tutti gli altri la mascherina anti-Covid.

La sicurezza per evitare i contagi

Il Papa ha quindi esortato i fedeli a mantenere il distanziamento: “Non ammucchiatevi, per ognuno c’è la sua sedia per evitare i contagi”. Dopo l’esordio della scorsa settimana, con la prima udienza generale con i fedeli presenti dopo i lunghi mesi di lockdown e eventi papali trasmessi solo in streaming, è emerso che per gli incontri con il Papa è necessario ancora ricordare le misure per la prevenzione sanitaria.

All’udienza generale, scrive l’Ansa, presente all’evento, erano presenti molti ragazzi anche dalle zone d’Italia che hanno maggiormente sofferto per il coronavirus, come gli adolescenti degli oratori delle parrocchie di San Bartolomeo a Colere, nel Bergamasco, e dei Santi Marco e Gregorio a Cologno Monzese.

La scuola luogo dove la pace possa trionfare

In vista della ripresa delle lezioni e dell’avvio dell’anno scolastico, in piena emergenza virus, il Papa si è augurato che il mondo della scuola sia un luogo dove costruire una società migliore e “dove la pace possa trionfare nel rifiuto di ogni forma di violenza”.

Il Papa ha anche toccato il tema della “crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti: possiamo uscirne migliori – ha detto – se cerchiamo tutti insieme il bene comune”.

Ma ha anche ammesso che “purtroppo, assistiamo all’emergere di interessi di parte: per esempio, c’è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, per poi vendergli gli altri”.

Il Santo Padre ha infine fatto un appello alla politica: “La politica spesso non gode di buona fama, e sappiamo il perché. Questo non vuol dire che tutti politici siano cattivi”, “nella storia dell’umanità” ci sono “tanti politici santi”.