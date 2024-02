Parco Sigurtà: riapre l’8 marzo il secondo Parco più bello d’Europa, vicino al lago di Garda

Chiunque programmi una gita scolastica dalle parti del lago di Garda, non può lasciare fuori dall’itinerario una visita a Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, non molto distante da Peschiera del Garda, attualmente riconosciuto come secondo Parco più bello d’Europa.

Basta cliccare sul sito per lasciarsi prendere dal desiderio di visitare di persona tanta bellezza. Esteso su 60 ettari, presenta innumerevoli attrazioni naturalistiche, con punti panoramici e di interesse storico.

In primavera è possibile ammirare l’incredibile fioritura di oltre 1 milione di tulipani, i narcisi, i crocus e il giallo acceso della forsizia. Da maggio a settembre il viale delle rose accoglie 30.000 rose rifiorenti. Di grande richiamo sono i diciotto stagni o specchi d’acqua, curatissimi, all’interno dei quali da giugno a luglio fioriscono ninfee e piante acquatiche, e un bellissimo labirinto, con 1500 esemplari di tasso su una superficie rettangolare di 2500 metri quadrati.

Tantissimi sono gli alberi tra cui, passeggiando fra i viali e i tappeti erbosi, si incontrano carpini bianchi e neri, aceri giapponesi e campestri, pini marittimi e mughi, querce, maestosi esemplari di cedro deodara e 40.000 esemplari di bossi. La Grande Quercia con i suoi quattro secoli di età è uno tra gli alberi più antichi e ammirati del giardino. Alta 40 metri, copre una superficie di circa 1000 mq, con una perfetta armonia tra il tronco (6 metri di circonferenza) e la chioma (120 metri di circonferenza).

Entrare nel Parco è un’esperienza multi sensoriale: il visitatore rimane affascinato non solo dalla vista degli incantevoli panorami, ma viene anche sedotto dal canto dei numerosi uccelli che sorvolano i boschi, dal profumo delle fioriture, dalla morbidezza dei prati.

Oltre al Giardino delle piante officinali, nel Parco si trova la Fattoria destinata alle attività didattiche per le scuole, uno dei punti più visitati dalle famiglie insieme all’area dedicata ai daini.

Sul sito ufficiale si possono trovare le offerte didattiche per studenti di tutte le età e di ogni grado di scuola.

Il Giardino può essere visitato a piedi, in bicicletta, con i golf-cart elettrici oppure a bordo di uno dei trenini panoramici o dello shuttle elettrico.

Il Parco è aperto tutti i giorni dall’8 marzo al 10 novembre 2024. In occasione della riapertura proprio il giorno della festa della donna, tutte le visitatrici avranno diritto all’ingresso gratuito, mentre gli uomini che accompagneranno una donna potranno usufruire di un biglietto ridotto per l’entrata.