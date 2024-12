Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “Parlare con Platone, le meraviglie dell’IA”.

PLATONE AI è un’Intelligenza Artificiale che incarna la saggezza di Platone rendendola di volta in volta rigorosa rispetto al corpus delle sue opere o attuale. Tale interazione – che è già concreta e in fase di sperimentazione in circa 250 scuole – potrebbe trasformarsi in una meraviglia educativa, offrendo un nuovo di esplorare il pensiero critico e filosofico.

Ascolta le nostre serie podcast https://open.spotify.com/show/1sUPXwIkSsOt5mucfyUAaF

Scopri di più https://www.tecnicadellascuola.it/

Contattaci su https://www.tecnicadellascuola.it/contatti