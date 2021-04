Passaggio di ruolo, in un solo grado di scuola e con anno di prova superato

Per potere fare domanda di passaggio di ruolo bisogna avere superato l’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità. Il passaggio di ruolo può essere chiesto verso un solo ordine o grado di istruzione, ma per più classi di concorso dello stesso grado.

Come funziona il passaggio di ruolo

Per la mobilità 2021/2022, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CCNI mobilità 2019-2022, il passaggio di ruolo provinciale e interprovinciale, può essere chiesto esclusivamente dai docenti che hanno superato l’anno di prova e che sono in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento delle classi di concorso per cui si chiede il passaggio, può essere chiesto soltanto verso un solo ordine e grado di scuola, ma, una volta scelto tale ordine e grado, possono essere chieste tutte le classi di concorso di quel grado di istruzione per cui si ha titolo di abilitazione.

Il posto dispari alla mobilità

Il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali, è destinato alle operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase. Di questo 50 % di disponibilità per l’a.s.2021/22, il 25% è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e l’altro 25% alla mobilità professionale, tra cui ci sono i passaggi di ruolo.

Se per esempio ci sono 8 posti disponibili per una data classe di concorso, 4 posti verranno accantonati per l’immissione in ruolo, 2 posti andranno al trasferimento interprovinciale e gli altri 2 posti saranno destinati alla mobilità professionale ovvero anche ai passaggi di ruolo. Per il 2021/2022 un eventuale posto dispari andrà a favore della mobilità e non alle immissioni in ruolo.

Passaggio di ruolo annulla altre istanze

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2019-2022, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

