PCTO: attività assimilabili per l’ammissione agli esami di stato per il secondo ciclo per gli studenti interni ed esterni

PCTO: attività assimilabili per l’ammissione agli esami di stato per il secondo...

Con il riconoscimento di legittimità da parte della Corte dei Conti i criteri per il riconoscimento delle competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni diventano requisiti obbligatori per l’ammissione agli esami di stato.

Attività assimilabili al PCTO

Come già anticipato in un nostro precedente articolo, sono considerate assimilabili al PCTO e di conseguenza valide per l’ammissione agli esami di stato, le attività svolte, sia sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, sia sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato, purché svolte sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante.

Attività svolte all’estero

Le attività assimilabili al PCTO e di conseguenza valide per l’ammissione agli esami di stato possono essere svolte anche all’estero a condizione che non siano semplicemente esecutive, ma siano finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.

Candidati interni e provenienti da altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

I candidati agli esami d’idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione della domanda d’ammissione alla singola istituzione scolastica, devono documentare lo svolgimento del PCTO svolto presso altre istituzioni scolastiche e/o di attività assimilabili ai PCTO, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente. Fermo restante che è data la possibilità di integrare la documentazione trenta giorni prima della sessione di esami d’idoneità.

Come documentare i PCTO svolti negli anni scolastici precedenti



Le attività del PCTO, svolte negli anni scolastici precedenti vanno documentate allegando alla domanda:

• Il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa o dallo studente e da chi esercita la responsabilità genitoriale;

• L’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;

• Eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.

Chi deve documentare le attività assimilabili ai PCTO

Le attività assimilabili al PCTO devono essere documentate attraverso una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione, mentre nel caso di attività non riconducibili al lavoro dipendente, la dichiarazione va compilata dal responsabile della struttura ospitante.

Che cosa dichiarare

Il responsabile della struttura ospitante nel sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra, deve allegare alla stessa un’esplicita dichiarazione dalla quale risulti, oltre al pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato: l’attività svolta, il tempo e la durata dell’esperienza, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve emergere la qualifica con la quale è stata svolta l’attività.

Attività svolte in pubbliche amministrazioni

Le attività assimilabili al PCTO svolte presso pubbliche amministrazioni vanno comunicate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Candidati esterni

L’ammissione agli esami di stato dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento di PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, per un minimo complessivo di tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.

Presentazione documentazione

Documentazione attività PCTO e attività assimilabili studenti esterni

Per quanto riguarda gli studenti esterni che presentano domanda per l’ammissione agli esami di stato, la documentazione e le modalità volte a dichiarare le attività PCTO e/o le attività assimilabili sono identiche a quelle degli studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche.