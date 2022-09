Pcto, cosa ne pensano gli studenti? “Vogliamo la sicurezza. Non si può morire di scuola e lavoro”

Dopo la vicenda del giovane studente morto durante lo svolgimento di un’attività di PCTO, moltissimi sono stati i commenti. Tra questi abbiamo raccolto quelli degli studenti dell’Eco dell’Umberto.

“Pochi giorni fa è morto Giuliano De Seta, un ragazzo 18enne che stava svolgendo un’attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) quando è rimasto schiacciato da una lastra di metallo.

Già nei mesi scorsi altri due ragazzi sono morti durante le attività di PCTO: Lorenzo e Giuseppe. E adesso Giuliano, all’inizio di questo nuovo anno scolastico.

Noi studenti e studentesse siamo stanchi/e di un modello di scuola che non ci tutela e che valorizza il profitto più della conoscenza. Chiediamo una riforma dei PCTO, affinché si svolgano in sicurezza e siano realmente funzionanti.

Vogliamo la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, perché tra pochi anni saremo lavoratori e lavoratrici. Non si può morire di scuola, né di lavoro. Grazie alla Tecnica della Scuola, noi de L’eco dell’Umberto chiediamo di essere ascoltati/e affinché episodi come questo non si verifichino mai più”.