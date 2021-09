PCTO, dalla Banca d’Italia 237 percorsi per l’a.s. 2021/22

Sono ben 237 i percorsi che la Banca d’Italia propone agli studenti e studentesse per l’a.s. 2021/22, nell’ambito delle attività di PCTO.

Potranno essere coinvolti più di 2350 ragazzi e ragazze sulla base del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione.

I percorsi si svolgeranno online, ma se le condizioni sanitarie dovessero consentirlo, le scuole potranno richiederne lo svolgimento in presenza per tutte le giornate o solo per alcune, ovviamente nel rispetto dei Protocolli per le misure di contenimento del contagio COVID-19 adottate dalla Banca d’Italia.

Per i percorsi online, sarà necessario assicurare che ciascun partecipante si colleghi con un computer, poiché il collegamento di tutti attraverso una LIM non favorirebbe il coinvolgimento personale di ogni singolo partecipante, condizione imprescindibile per lo svolgimento ordinato e proficuo del percorso.

La Banca d’Italia informa che prima di prenotare è opportuno controllare che il percorso sia coerente con il Piano dell’offerta formativa dell’istituto scolastico e in particolare con il corso di studio dei ragazzi interessati, che ogni scuola può prenotare un massimo di tre percorsi e che può essere assegnataria di uno solo dei percorsi prenotati.

Il criterio di assegnazione dei percorsi è l’ordine di arrivo della prenotazione. Il numero minimo di ore accreditate è 27.

