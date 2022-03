Pedagogia sociale: libri di testo e letteratura per ragazzi, fra storia e memoria della Shoah

Pedagogia sociale: libri di testo e letteratura per ragazzi, fra storia e...

Una giornata di studio dedicata alla letteratura per ragazzi e ai libri scolastici di storia con attenzione alla Shoah.

Protagonista dell’appuntamento l’Università LUMSA – Dipartimenti di Giurisprudenza Palermo e Scienze umane di Roma – in collaborazione con il Liceo classico internazionale Umberto I di Palermo e con la Commissione didattica della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO).

L’iniziativa, dal titolo Al di là delle buone intenzioni. Scuola e libri per ragazzi fra storia e memoria della Shoah, fa parte del programma di ricerca “Libri per ragazzi e risorse on line fra scuola e attivismo civico. Un movimento di pedagogia sociale e il suo contributo alla formazione degli insegnanti”, coordinato dal prof. Vincenzo Schirripa e attivato dall’Ateneo nell’ambito del Dipartimento di Scienze umane.

L’importanza di una revisione dei libri di testo anche sul fronte della parità di genere

