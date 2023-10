PEI a.s. 2023/2024, indicazioni per la sua redazione: presto disponibili le funzioni nella piattaforma informatica [NOTA]

PEI a.s. 2023/2024, indicazioni per la sua redazione: presto disponibili le funzioni...

Con nota del 5 ottobre, indirizzata agli Uffici scolastici, il Ministero ha riportato una sintesi normativa delle novità concernenti la redazione del PEI per l’a.s. 2023/24.

Nel ricordare che il documento deve essere redatto “di norma” entro il mese di ottobre, il MIM richiama gli aspetti principali contenuti nel decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, recante “Disposizioni correttive al decreto

interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»”,

Il decreto n. 153 del 1° agosto 2023 apporta correttivi al DI 182 del 29 dicembre 2020 che, pur mantenendo validità, è stato emendato; conseguentemente, sono stati rettificati anche i modelli nazionali di Piano educativo individualizzato (PEI) ad esso allegati e le correlate Linee Guida.

I passaggi principali del DI 153/2023

All’art. 8 del DI 182 del 29 dicembre 2020 rubricato “Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico” è stato aggiunto il comma 4 che dispone:

I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” di cui al presente articolo, secondo quanto di seguito riportato:

All’art. 10, comma 1 del DI 182 del 29 dicembre 2020 “curricolo dell’alunno” è stata aggiunto il sottoindicato periodo:

Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.

Conseguentemente è stata anche eliminata la lettera d) dell’art. 10, comma 2.

L’art. 10 bis rubricato “Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie

di secondo grado” dispone:

Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo

grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di

rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato

seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a

maggioranza;

b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con

decisione assunta a maggioranza.

L’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”:

“In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.

Nonostante le Linee guida del Ministero della salute siano state emanate oramai già da tempo, ad oggi, le nuove modalità di predisposizione delle certificazioni e del Profilo di funzionamento non sono pienamente adottate su tutto il territorio nazionale, per cui le istituzioni scolastiche possono continuare ad utilizzare la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, così come previsto espressamente dal disposto dell’art. 14 del decreto interministeriale correttivo n. 153 del 1 agosto 2023 che ha aggiunto il comma 6.

Piattaforma informatica

Con riferimento alla piattaforma informatica, il Ministero fa sapere che sono in via di implementazione, nella Partizione

separata dell’Anagrafe nazionale studenti, funzionalità utili alla compilazione dei modelli di PEI allegati al decreto interministeriale correttivo n. 153 del 1 agosto 2023. La data di apertura delle funzioni e le modalità di compilazione verranno comunicate con apposita Nota della Direzione Generale dei sistemi informativi e la statistica.

LA NOTA



IL DECRETO 153/2023