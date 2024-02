Per chi lavora nella scuola primaria e secondaria di primo grado, la guida Salani per la scelta del libro giusto da consigliare

È giunta alla sua terza edizione la guida Lettori si diventa, un progetto rivolto a tutti gli insegnanti e ai promotori dell’educazione alla lettura nel mondo della scuola primaria e secondaria di primo grado.

La guida, totalmente gratuita e molto ricca, si propone di fornire strumenti utili per arricchire l’offerta didattica attraverso una storia o l’approfondimento di varie tematiche. Nel catalogo si trovano: la biografia dell’autore e una breve sinossi del libro proposto, le tematiche che il libro si propone di affrontare, l’indicazione della classe per cui è adatto, gli obiettivi che è possibile raggiungere con la lettura, il suggerimento di attività che l’autore, coadiuvato dal docente, potrà svolgere in classe con i ragazzi.

Sì, perché l’incontro con l’autore, organizzabile in presenza o a distanza, è il cuore del progetto, che arricchisce sia i ragazzi che vi partecipano, sia gli stessi autori, che in più occasioni hanno sottolineato il loro entusiasmo per gli intensi momenti di confronto che i più giovani sanno regalare. Momenti che sono di arricchimento per tutti coloro che vi partecipano.

Vogliamo concludere con le parole di Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani: «’Scrivere è un atto di amicizia’ ho sentito dire a Daniel Pennac qualche giorno fa. Mi è piaciuto moltissimo questo accostamento, perché può essere declinato a mio parere al mestiere di far libri ed è un pensiero così semplice ma così vero, e così vicino a uno dei temi principali dell’esistenza. Lo sappiamo dai nostri ragazzi in un’età in cui l’amicizia è tutto. E leggere è l’atto di amicizia che si mette in contatto con il mondo».

