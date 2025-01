Per insegnanti e scuola statale si prevede un grigio futuro

Io non ho fiducia negli insegnanti italiani e temo per la Scuola Statale nel nostro Paese.

Strano dirlo da amministratore di pagina come SBC che parla di insegnanti, del loro lavoro e in generale di scuola statale.

Sarò apocalittico, ma piu avanti si andrà e peggio sarà.

Come ho detto più volte il lavoro dell’insegnane da cui stanno sottraendo ingenti quote di professionalità che si alimentano nelle competenze prima disciplinari e poi in quelle didattiche, sarà un grigio lavoro ripetitivo al servizio delle macchine per insegnare e un’altra parte del loro lavoro, la più onerosa e pericolosa sarà nel gestire la disciplina di alunni sempre più problematici nel tempo sempre più lungo in cui essi si intratterranno a scuola, insomma tecnici delle macchine per insegnare, esecutori di direttive che dal mercato passano al governo, al ministro dell’istruzione pro tempore, ai DS, al Middle Management prossimo venturo, semplici custodi e intrattenitori.

Un lavoro anche pericoloso che nessun giovane vorrà più fare e che non si concilia più con le aspirazioni di tante ragazze un tempo appartenenti al ceto medio.

Altro discorso per le scuole non Statali che saranno non più diplomifici e dispensatori di punteggio in GPS ma vere scuole di eccellenza che pagheranno molto bene i docenti per fare quello che hanno sempre fatto conoscere al top i saperi disciplinari e saperli insegnare.

Non so se ve ne siate accorti, ma nel nostro Paese al di là delle dichiarazioni ufficiali di politici, Ministri, Capo dello Stato, Presidente del Consiglio è in atto una vera e propria dismissione della scuola pubblica statale, non si investe, si taglia, la legge di bilancio 2025 lo ha dimostrato ampiamente, temo che le prossime saranno sulla stessa lunghezza d’onda.

Insomma un futuro grigio per lavoratori che diventeranno dei grigi tavet.



Libero Tassella (Scuola Bene Comune)