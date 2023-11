Percorsi abilitanti: procedura semplificata per i 30 e 36 CFU

Per diventare docente di scuola secondaria di primo e secondo grado non basta la laurea e i 24 CFU ( Crediti Formativi Universitari) previsti dal decreto 59 del 2017, ma occorre conseguirne 60 e l’abilitazione all’insegnamento, secondo quanto previsto dal decreto 36 del 2022 confermato dal dl 75 del 2023.

Regolamentazione

Il DPCM previsto dal decreto 36 emanato, il 4 agosto del 2023 e pubblicato il 25 settembre, nel rispetto degli obiettivi del PNNR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ha definito il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Fase transitoria

Al fine di conseguire i crediti necessari e l’abilitazione per una determinata classe di concorso per i docenti in possesso di 24 o 30 crediti, il DPCM ha previsto una fase transitoria prevedendo dei percorsi da 30 e 36 CFU , al fine di consentire ai suddetti docenti di raggiungere i 60 crediti previsti per tutti i docenti. La suddetta fase dovrebbe durare fino al 31 dicembre del 2024.

Percorsi di 30 e 36 CFU

I percorsi per il conseguimento dei 30 e 36 CFU dovrebbero essere avviati al più presto per essere completati entro il mese di febbraio 2024, molto probabilmente nella logica di consentire ai docenti interessati di poter aggiornare o accedere alla prima fascia delle GPS, la cui O.M. dovrebbe essere emanata nella primavera del 2024.

Requisiti percorsi 30 e 36 CFU

Possono accedere ai percorsi abilitanti