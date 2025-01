Riforma istituti tecnici, percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale dall’anno 2025/26: pubblicato il decreto – PDF

Pubblicato il Decreto sull’attivazione dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale per l’anno scolastico 2025/2026. Così si legge sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito.

La filiera formativa tecnologico-professionale ha l’obiettivo di offrire agli studenti un’ampia gamma di opportunità formative nel settore tecnologico e professionale. Questa proposta formativa si basa su un sistema integrato e in rete, in grado di garantire una vasta scelta di percorsi: dall’istruzione tecnica e professionale, ai programmi di istruzione e formazione professionale, fino ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e di specializzazione terziaria. Il tutto è reso possibile grazie alla collaborazione e alla sinergia tra istituti tecnici, istituti professionali e ITS Academy, creando un ecosistema educativo inclusivo e orientato al futuro.

