Percorsi TFA sostegno, Pittoni: “Per il IX ciclo non ci sono dubbi: con tre anni di servizio si accede senza prove”

In merito alla notizia che abbiamo pubblicato in queste ore relativa all’accesso ai percorsi TFA sostegno, il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni ci invia la seguente precisazione: “La questione riguarda l’ottavo ciclo. Non c’entra col nono ciclo, dove l’indicazione è assolutamente chiara. La mia norma – che è legge dello Stato – era comunque già chiara. Parla di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno, non alle prove d’accesso”.

“Un decreto interministeriale – prosegue Pittoni – ha poi istituito la quota del 35% riservata a chi aveva le caratteristiche per evitare le prove d’accesso. Ma se per accedervi dovevi superare le prove d’accesso, è evidente che non c’era logica”.