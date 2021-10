Periodo di prova neoassunti, su cosa verteranno i laboratori formativi? Quante ore?

Con riferimento al periodo di prova del personale docente, resta confermato, anche per l’a.s. 2021/22, il modello formativo già previsto negli anni passati.

Quindi, il percorso di formazione si svilupperà nei seguenti momenti:

incontri propedeutici e di restituzione finale: 6 ore complessive

laboratori formativi/visite a scuole innovative: 12 ore

peer to peer: 12 ore

formazione on line sulla piattaforma Indire: 20 ore

Laboratori formativi

Sono previsti laboratori formativi, in presenza oppure on-line, per un totale di 12 ore complessive, suddivise in moduli.

Gli argomenti da affrontare riguarderanno le tematiche previste dall’art. 8 del D.M. 850/2015:

a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;

b. gestione della classe e problematiche reI azionali;

c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);

d. bisogni educativi speciali;

e. contrasto alla dispersione scolastica;

f. inclusione sociale e dinamiche interculturali;

g. orientamento e alternanza scuola-lavoro;

h. buone pratiche di didattiche disciplinari.

Per quest’anno scolastico, il MI ritiene prioritario dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi: