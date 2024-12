Perla Maria al Grande Fratello mentre si prepara per la maturità, la critica: “È la sconfitta dell’educazione”

Sta facendo discutere la partecipazione di Perla Maria, la figlia di Maria Monsè, al Grande Fratello. A soli 18 anni, la giovane si trova nella casa del reality show mentre sta studiando per affrontare l’esame di maturità da privatista. La scelta di sua madre di permetterle questa esperienza in pieno anno scolastico ha suscitato reazioni contrastanti sui social.

Il dibattito è stato acceso da un post su X, in cui diversi utenti hanno espresso opinioni critiche. Alcuni ritengono questa decisione irresponsabile, accusando Maria Monsè di non garantire alla figlia le condizioni ideali per concentrarsi sugli studi. Commenti come “Ecco perché è una capretta” o “Tra madre e figlia non so chi sia peggio” riflettono una generale disapprovazione. Uno in particolare, è molto diretto: “Mi dispiace per i ben pensanti ma non sono d’accordo! Una ragazza ritirata da scuola che si presenta da privatista per partecipare al grande fratello è la sconfitta dell’educazione! Ma stiamo scherzando? Che messaggi diamo a questi ragazzi sulle priorità? Assurdo”.

— mongiù (@Mongi00068235) December 26, 2024

Un altro tema sollevato riguarda l’immagine della famiglia e il messaggio trasmesso dalla partecipazione della giovane al reality. C’è chi accusa il programma di promuovere esempi discutibili per i giovani. Un utente scrive: “I messaggi che ci dà Mediaset da decenni con questi spettacoli sono indecenti”.

Dall’altra parte, non mancano coloro che difendono il diritto di Perla Maria di fare scelte diverse dal percorso tradizionale, sottolineando che il Grande Fratello potrebbe rappresentare un’opportunità per emergere nel mondo dello spettacolo.

Al centro della polemica resta il quesito: è giusto che un genitore supporti una scelta che può interferire con un momento cruciale come l’esame di maturità? Oppure, è una dimostrazione di fiducia e libertà nel lasciare alla figlia la possibilità di gestire le proprie priorità?