Permessi studio (150 ore), 31 dicembre ultimo giorno per fruire delle ore concesse per il 2023

Permessi studio (150 ore), 31 dicembre ultimo giorno per fruire delle ore...

Il 15 novembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle domande per chiedere di fruire dei permessi studio per il 2024.

Le cd. 150 ore concesse, su richiesta, ai lavoratori dipendenti per il diritto allo studio devono infatti essere fruite nell’arco dell’anno solare di riferimento.

Quindi, il 31 dicembre di ogni anno è il termine ultimo per utilizzare le ore richieste entro il 15 novembre dell’anno precedente.

Questo significa che la fine del 2023 rappresenta la scadenza per poter fruire dei permessi richiesti entro il 15 novembre 2022, per l’anno 2023.

Per il 2024 era dunque necessario presentare nuovamente domanda, entro metà novembre. Se la domanda è stata accolta, i nuovi permessi saranno validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Ricordiamo, in proposito, che sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.