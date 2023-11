Permessi studio (150 ore), ancora un giorno per le domande: scadenza 15 novembre

Permessi studio (150 ore), ancora un giorno per le domande: scadenza 15...

Domani, 15 novembre, è l’ultimo giorno per la presentazione delle domande per chiedere di fruire dei permessi studio per il prossimo anno solare.

Le regole nei Contratti regionali

Sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi è opportuno visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

Validità della domanda

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.

Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Fruizione dei permessi per il 2023

Il 31 dicembre 2023 è il termine ultimo per fruire dei permessi studio chi ha ottenuto l’autorizzazione per l’anno 2023. Per il 2024 dunque è necessario presentare nuovamente domanda, entro il 15 novembre.