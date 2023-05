Personale ATA 24 mesi, aggiornamento titoli, servizio e conferma riserva o preferenza

I candidati inseriti nella graduatoria permanente, Dal 27 aprile 2023 al 18 maggio 2023, possono fare domanda per aggiornare il punteggio con cui sono inseriti in graduatoria, chiedere l’aggiornamento dei titoli di preferenza e/o di riserva o non presentare alcuna domanda.

Domanda per aggiornare il punteggio

Per il personale che presenta la domanda per aggiornare il punteggio e/o i titoli conseguiti successivamente all’ultimo aggiornamento, va utilizzato l’allegato B/2. Fra i titoli valutabili possono essere, dichiarati i titoli già posseduti ma non presentati nelle precedenti tornate concorsuali.

Provincia nella quale va presentata la domanda

Sia i candidati che aggiornano il punteggio, sia i candidati che s’iscrivono per la prima volta, devono presentare la domanda esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dal sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e Servizi” tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line.

Come accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”

I candidati, per accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, o, in alternativa, delle credenziali SPID.

Scelta delle sedi

Successivamente alla valutazione da parte degli Uffici Provinciali delle domande d’inserimento o aggiornamento in graduatoria, sempre tramite istanze on-line, i candidati potranno tramite il modello di domanda allegato G scegliere le sedi delle istituzioni scolastiche della provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

Conferma diritto a riserva o precedenza

Il diritto a usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato compilando l’apposita sezione, denominata “Modello H: Attribuzione priorità” in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, s’intendono non più possedute segnando l’apposita casella nel modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (lettere M, N,O,R e S dei titoli di preferenza).

Candidati che non presentano la domanda

I candidati già inseriti nella graduatoria permanente di una determinata provincia che non hanno alcun titolo e alcun servizio da produrre per aggiornare il punteggio, mantengono l’iscrizione nella graduatoria permanente con lo stesso punteggio posseduto nell’ultimo aggiornamento effettuato.