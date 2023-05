Personale Ata 24 mesi, prorogato il termine per la presentazione delle domande

Con la nota 4227 del 19 maggio c.a. il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per il personale) ha disposto che le funzioni per le istanze di aggiornamento e integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali dell’area A e B del personale ATA resteranno aperte e disponibili fino alle ore 23.59 del 25 maggio 2023.

“Con riferimento ai concorsi in oggetto si comunica che, a seguito delle richieste pervenute dai territori colpiti dalla recente emergenza metereologica, il termine di apertura delle funzioni per la presentazione della domanda di partecipazione è prorogato fino alle ore 23,59 del 25 maggio 2023” si legge nella nota del ministero dell’Istruzione e del Merito.

LA NOTA DEL MINISTERO