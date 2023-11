Personale ATA ex LSU, domande entro le ore 14 del 10 novembre per la terza procedura di stabilizzazione

Personale ATA ex LSU, domande entro le ore 14 del 10 novembre...

Con nota 63227 del 30 ottobre 2023 il Ministero ha informato della pubbloicazione sul Portale InPa (https://www.inpa.gov.it/) del bando di concorso relativo alla procedura nazionale per l’assunzione del personale ex LSU e Appalti storici sui 590 posti disponibili in tutta Italia.

I posti disponibili consentono un numero di immissioni in ruolo a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50% da determinarsi sulla base del numero complessivo di aventi titolo inseriti nella graduatoria nazionale, nei limiti delle disponibilità a livello provinciale.

L’accettazione del posto conferito dalla graduatoria nazionale comporta la decadenza dell’aspirante dalla graduatoria provinciale di provenienza.

La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e dalla graduatoria nazionale stessa e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni e lo scorrimento della graduatoria nazionale.

I candidati non destinatari di nomina, a tempo pieno o a tempo parziale, dalla graduatoria nazionale permangono nelle graduatorie di provenienza.

Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, o non presenta, entro 30 giorni, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall’assunzione.

Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico.

Ci sarà tempo fino alle ore 14.00 del 10 novembre 2023. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica.