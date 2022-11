Personale Ata, in Puglia grave carenza di collaboratori scolastici. Cobas: servono almeno 400 posti in deroga

La carenza del personale scolastico in Puglia, in particolare nella provincia di Lecce, sta mettendo in grande difficoltà gli istituti del territorio, compromettendo la didattica, i servizi e la sicurezza degli studenti. A denunciarlo i Cobas Scuola che hanno inoltrato una lettera alla Regione chiedendo un incontro urgente e un’audizione in VI Commissione.

Il sindacato chiede un ampliamento dell’organico provinciale di almeno 400 posti in deroga visto che i collaboratori scolastici sono spesso lasciati soli per interi turni e impossibilitati a garantire l’adeguata pulizia delle aule e la vigilanza. Nelle settimane scorse si sono registrate anche manifestazioni davanti la sede della prefettura di Lecce e sit-in davanti la sede della regione.

Il consigliere regionale Donato Metallo, presidente della VI Commissione, ha presentato una mozione destinata al presidente della Regione affinchè Governo e Conferenza Stato-Regioni trovino fondi a sostegno delle assunzioni del personale Ata.

Allarme partito a inizio anno scolastico

Già ad agosto la Uil Scuola Puglia lanciava l’allarme sulla carenza del personale scolastico. “Le scuole passeranno da un organico aggiuntivo di collaboratori scolastici pari a 3.928 unità (3.188 di organico Covid, oltre a 740 di organico in deroga) ai 740 del prossimo. La media passa così da 5,6 collaboratori scolastici per scuola dell’anno passato a 1,3 del prossimo anno scolastico con stessi spazi e precauzioni sanitarie che sicuramente non mancheranno”. Così affermava Gianni Verga, segretario generale della sigla sindacale della Regione. Nei dati, come si legge, pesava anche il mancato rinnovo dell’organico Covid.