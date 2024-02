Personale ATA in servizio: come avviene il passaggio alle nuove aree introdotte dal CCNL/2019/2021

Personale ATA in servizio: come avviene il passaggio alle nuove aree introdotte...

L’art. 59 del CCNL 2019/2021 nel dettare le norme di prima applicazione concernente il nuovo ordinamento professionale del personale ATA, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche e educative di procedere agli adempimenti necessari, fissa il termine di 3 mesi dal 18 gennaio 2024 data della firma definitiva del contratto.

Passaggio alle nuove aree

Il personale ATA in servizio alla data dell’entrata in vigore del nuovo contratto transiterà automaticamente nel sistema di classificazione secondo quando indicato nell’allegato B al CCNL che prevede il passaggio dall’attuale sistema di classificazione al nuovo sistema di classificazione secondo il seguente schema:

L’ area A del precedente sistema passa all’area dei COLLABORATORI

del precedente sistema passa all’area dei L’ area AS del presente sistema passa all’area degli OPERATOR I

del presente sistema passa all’area degli I L’ area B del presente sistema passa all’area degli ASSISTENTI

del presente sistema passa all’area degli L’AREA C e D del presente sistema passano all’area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE

Posizione economica

Il personale in servizio che all’atto dell’entrata in vigore dell’attuale normativa contrattuale, risulti titolare della prima o della seconda posizione economica, mantiene la posizione economica in godimento

Procedura concorsuale in atto

Le procedure concorsuali di accesso alle Aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina prevista dal presente contratto.

Passaggio da un’area all’altra

I criteri per il passaggio da un’area a un’altra hanno luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell’allegata tabella di corrispondenza di cui all’Allegato D al CCNL 2019/2021

Requisiti per il passaggio

In merito alla possibilità di passaggio da un’area ad un’altra il MIM (Ministro dell’Istruzione e del Merito) definisce, in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione e previo confronto con i sindacati, (il primo incontro è previsto per l’otto febbraio 2024) i criteri per l’effettuazione delle procedure di passaggio sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:

esperienza maturata nell’Area di provenienza; titolo di studio; competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi e competenze certificate e acquisite nei contesti lavorativi, oltre alle abilitazioni professionali.



Prerequisito

E’ considerato prerequisito nel passaggio: