Il 5 agosto il Ministero dell’Istruzione ha presentato l’ipotesi di contingente assunzionale per il personale educativo.

Per l’a.s. 2021/2022, sono previsti 2.296 posti in organico di diritto, di cui 350 vacanti e disponibili: il MEF ha autorizzato la stabilizzazione di soli 108 posti, per coprire i pensionamenti e tenuto conto degli esuberi. I posti sono stati distribuiti in modo proporzionale in tutte le sedi.

Il decreto definitivo è attualmente alla firma del Ministro.