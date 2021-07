Personale scolastico vaccinato all’85%, con punte del 100% in Friuli e Campania. In arrivo le linee guida del Ministero.

Il ministro Patrizio Bianchi lo ha confermato poche ore fa nel corso dell’incontro con le organizzazioni sindacali: il personale scolastico ha risposto bene alla campagna vaccinale, la media nazionale dei vaccinati è molto alta, 85%.

La Protezione civile, intanto, ha diffuso i dati riferiti anche alle singole regioni.

Dovunque siamo ormai prossimi al 60% dei vaccinati con la prima dose: si va dal 57% della Sicilia al 100% di Friuli e Campania e al 99,88% di Abruzzo e Lazio.

Sul ciclo completo i dati sono più variegati ma comunque confortanti.

Lombardia, Molise, Friuli e Campania sono al di sopra del 90%, mentre qualche difficoltà si registra in Liguria (40%), Sicilia (53%), Provincia autonoma di Bolzano (54%), Provincia autonoma di Trento (63%).

Con percentuali fra il 63 e il 75% (e cioè al di sotto della media nazionale di 79) si collocano Calabria, Sardegna, Umbria, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Nelle altre regioni siamo fra l’80 e il 90%.

Il dato complessivo dell’85% viene però contestato da Rossano Sasso, sottosegretario all’Istruzione della Lega, che, poche ore fa, nel corso di un dibattito promosso dalla nostra testata ha dichiarato: “Quando ai docenti è stata tolta la corsia preferenziale per le vaccinazioni, loro hanno continuato a vaccinarsi ma venendo registrati non più come docenti ma per fasce d’età, ecco perché il dato dell’85% di vaccinati tra il personale scolastico è un dato errato”.

In altri termini, quindi, secondo Sasso la percentuale potrebbe essere più alta probabilmente prossima al 90%.

Intanto, come da noi già annunciato, il Piano Scuola in vista del rientro in presenza a settembre sarà presentato dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il prossimo 29 luglio alla Conferenza Stato-Regioni.

All’incontro di oggi con i sindacati il Ministro ha anche specificato che adotterà a breve delle specifiche linee guida a chiarimento del parere espresso dal Cts.