In questi giorni di piena emergenza, rinnovo la mia proposta, già precedentemente pubblicata da Tecnica della Scuola, relativa all’apertura di un canale sulla piattaforma dalla quale generiamo i buoni dal budget del bonus docenti, per far sì che a noi insegnanti venga data la possibilità di far confluire l’importo (totale o parziale) su Iban Ospedalieri.

Laura Minerva