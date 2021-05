Piano scuola d’estate: luci ed ombre, perplessità di docenti e famiglie [VIDEO]

Parte in salita il Piano estate: più dell’80% dei docenti del nostro sondaggio non intende dare la propria disponibilità per la realizzazione delle attività estive e anche il 75% dei genitori afferma che terrà a casa i figli dopo il termine delle lezioni.

Al contrario, sono favorevoli, seppure con qualche distinguo, le associazioni professionali più importanti (Aimc, Cidi, MCE e Proteo), mentre sono piuttosto tiepidi i sindacati scuola secondo i quali il Piano non può limitarsi alla fase di emergenza, ma deve contribuire a migliorare il sistema scolastico.

Intanto molte scuole sono al lavoro per mettere a punto i progetti PON che scadono il 21 maggio prossimo e per i quali ci sono 320 milioni.

Altri 150 milioni sono disponibili con il DL 41 del 22 marzo e 40 provengono dalle risorse della legge 440 sull’autonomia scolastica.

Di tutto questo e molto altro si parla nel nostro video odierno.