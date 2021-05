Scuola d’Estate 2021: quali sono i compensi per docenti, Ata e Tutor?

La realizzazione del Piano estate richiede l’impegno fondamentale dei docenti. Vediamo nel dettaglio quali sono i compensi previsti per le attività aggiuntive di insegnamento che ogni docente può liberamente decidere di prestare.

Per supportare l’importante iniziativa sono state messe a disposizione notevoli risorse che ammontano, come si legge sul sito del Ministero, a “510 milioni: 150 milioni provengono dal decreto sostegni, altri 320 milioni dal PON per la scuola (risorse europee), 40 milioni dai finanziamenti per il contrasto delle povertà educative”.

Nel video riepiloghiamo quali sono i compensi al lordo e al netto per docenti, tutori e personale Ata.

