Pillole di elettrotecnica: il partitore di corrente [VIDEO]

Nella terza “Pillola di elettrotecnica” si parla di partitore di corrente, utilizzato per il calcolo delle correnti elettriche del circuito proposto nelle lezioni precedenti.

Il partitore di corrente è un circuito utilizzato per ottenere la corrente elettrica che scorre attraverso un’impedenza o attraverso un circuito quando esso viene connesso in parallelo con un’altra impedenza. Nella forma è il duale del partitore di tensione.

La differenza sostanziale è però che il numeratore della frazione è formato dall’impedenza che non si sta considerando. Se sono collegate in parallelo due o più impedenze, la corrente che vi entra sarà suddivisa tra di loro in proporzione inversa alla loro impedenza (per la legge di Ohm).

Ne segue anche che se le due impedenze presentano lo stesso valore, la corrente si divide egualmente nei due rami. Di seguito la terza “ pillola di elettrotecnica “.

