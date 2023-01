Pnrr e Scuola 4.0, le Faq del Ministero dell’Istruzione e del Merito: quali figure coinvolte? Come saranno retribuite? – PDF

L’Unità di Missione PNRR del Ministero dell’Istruzione, con nota 4302 del 14 gennaio 2023 fornisce importanti chiarimenti in merito all’investimento 3.2 denominato “Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori”, che ha l’obiettivo di rigenerare la scuola partendo dagli spazi di apprendimento. con delle FAQ. ISCRIVI LA TUA SCUOLA AL PERCORSO

Di seguito alcuni dei contenuti delle FAQ del 14 gennaio, sintetizzati da Flc Cgil.

Personale impiegato

Spese di personale

Rientrano nella voce “Spese di progettazione e tecnico-operative” e sono ammissibili fino a un massimo del 10% del contributo concesso.

Sono retribuibili con le risorse PNRR unicamente le attività svolte dopo l’avvio delle attività.

La compilazione della proposta progettuale e il suo caricamento in piattaforma non è spesa ammissibile.

Personale interno: funzioni e retribuzione

Innanzitutto viene ribadito che tutto il personale scolastico interno alla scuola (DS, DSGA, ATA, Docenti) può svolgere le attività aggiuntive in coerenza con i rispettivi contratti collettivi di lavoro. Conseguentemente sono ammissibili le spese per retribuire questo personale se direttamente coinvolto nella gestione del progetto.

A titolo esemplificativo sono ammissibili le spese relative alle seguenti funzioni

project manager (coordinamento generale del progetto: es. dirigente scolastico)

(coordinamento generale del progetto: es. dirigente scolastico) attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo al RUP (es. DSGA e personale ATA),

(es. DSGA e personale ATA), componente di commissione giudicatrice in relazione allo svolgimento di gare, progettazione architettonica, progettazione didattica e del setting d’aula, consulenza pedagogica (es. docenti),

in relazione allo svolgimento di gare, progettazione architettonica, progettazione didattica e del setting d’aula, consulenza pedagogica (es. docenti), collaudo tecnico-amministrativo (quest’ultima attività è specifica e non è compatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dello stesso progetto),

(quest’ultima attività è specifica e non è compatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dello stesso progetto), attività operative strumentali all’allestimento degli ambienti e all’utilizzo tecnico delle attrezzature (ad esempio, personale tecnico e ausiliario per supportare e coadiuvare l’organizzazione degli allestimenti degli ambienti, l’effettuazione delle verifiche e dei collaudi, personale amministrativo e ausiliario necessario per allestimenti necessariamente effettuati in orario extra-scolastico, etc.).

Sono altresì retribuibili le attività svolte dal gruppo di progettazione

Le attività del personale amministrativo devono essere classificate come spese di supporto tecnico-operativo.

Le attività devono essere

svolte comunque al di fuori dell’orario di servizio

prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato

ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato vincolate funzionalmente all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto

all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo progetto.

Modalità di individuazione del personale

Procedura ordinaria

L’istituzione scolastica per l’individuazione del personale interno e/o esterno procede di norma tramite avviso, in cui è specificato

l’oggetto dell’incarico

la durata

il compenso previsto

le competenze e i requisiti richiesti

le modalità di selezione

i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze.

Gruppo di progettazione

Alle figure già individuate in precedenza dall’istituzione scolastica (es. animatore digitale, team per l’innovazione, figure strumentali) che già esercitano compiti all’interno dell’organizzazione scolastica relativi ai processi di digitalizzazione, può essere conferito direttamente l’incarico tecnico-operativo, senza previo avviso pubblico.

Ulteriori figure non individuate in precedenza, possono ricevere incarichi tecnici previa pubblicazione di un avviso pubblico.

Operatori economici

Nel caso di affidamento delle attività sopraelencate a operatori economici si applicano le norme del codice dei contratti pubblici.

Next Generation Classrooms

L’azione “Next Generation Classrooms” ha l’obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Il valore target non fa riferimento al numero di classi ma al numero di spazi scolastici utilizzati per le lezioni curricolari.

Piano finanziario

Le “Spese per acquisto di dotazioni digitali” prevedono una percentuale minima del 60%, che può essere aumentata.

Per altre voci di spesa si prevedono percentuali massime ma non minime. Pertanto, la scuola può diminuire o azzerare le altre voci di costo a favore della voce “Spese per acquisto di dotazioni digitali”.

Rimane comunque l’obbligo di assicurare il collaudo e la pubblicità, anche se a titolo non oneroso.

Spese per acquisto di dotazioni digitali

In questa voce sono ricomprese anche tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per la trasformazione degli ambienti di apprendimento, quali

attrezzature e dispositivi digitali

attrezzature didattiche integrate con la tecnologia

app

software

contenuti digitali

altri beni e accessori necessari per la migliore fruizione didattica delle tecnologie (come attrezzature per la connettività, carrelli di ricarica, armadi e tavoli tecnologici, tavoli multifunzione, etc.)

tutti i beni in grado di abilitare l’utilizzo delle tecnologie e l’adozione di metodologie didattiche innovative negli ambienti trasformati.

Delibere degli organi collegiali

Le delibere degli organi collegiali dovranno essere inserite nell’apposita piattaforma all’apertura delle funzioni di rendicontazione. Pertanto, se non già adottate, l’istituzione scolastica può assumere tali deliberazioni alla prima seduta utile secondo i tempi già previsti per l’organizzazione delle riunioni dei rispettivi organi e anche dopo la prima scadenza del 28 febbraio 2023.

