PNRR Scuola 4.0, concessa la proroga al 30 novembre 2023 [NOTA]

Ieri abbiamo dato notizia delle richieste avanzate da molte scuole e Associazioni per la proroga del termine del 30 settembre per la aggiudicazione, previa individuazione del soggetto affidatario di forniture e servizi e l’inserimento in piattaforma della documentazione relativa all’espletamento delle procedure riferite ai PNRR Scuola 4.0 Next Class e Next Labs.

A fronte delle difficoltà delle scuole nel rispettare la scadenza, il Ministero ha così deciso di concedere una proroga, anche se non al 31 dicembre, come richiesto.

Con nota n. 116416 del 28 settembre 2023, il termine di scadenza per gli affidamenti relativi all’investimento “Scuola 4.0” è ulteriormente prorogato dal 30 settembre al prossimo 30 novembre 2023.

LA NOTA