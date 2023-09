PNRR Scuola 4.0, scadenza del 30 settembre: verso la proroga?

Il 30 settembre prossimo è la scadenza fissata con nota 86810 del 19 giugno 2023 del termine di aggiudicazione, previa individuazione del soggetto affidatario di forniture e servizi e l’inserimento in piattaforma della documentazione relativa all’espletamento delle procedure riferite ai PNRR Scuola 4.0 Next Class e Next Labs.

Molte istituzioni scolastiche hanno segnalato difficoltà nel rispettare la scadenza, tanto che l’Anquap ha inviato più richieste al Ministero per ottenere la proroga del cronoprogramma specificato in oggetto.

In proposito, Dirigentiscuola fa sapere che “previa interlocuzione con il Capo di Gabinetto e la Dr.ssa Montesarchio, viste le pressanti richieste di proroga da parte di molte istituzioni scolastiche, abbiamo avuto assicurazione che l’Amministrazione si sta adoperando, coinvolgendo il MEF e la Commissione, per ottenere la proroga della …proroga fissata al 30 settembre p.v.“.