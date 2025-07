Posizioni economiche ATA, corsi per operatori e collaboratori fino al 28 agosto, per assistenti fino al 12 settembre: attivo il servizio di assistenza

Posizioni economiche ATA, corsi per operatori e collaboratori fino al 28 agosto,...

Indire ha attivato un servizio di assistenza per il personale ATA che deve svolgere i corsi di formazione per le posizioni economiche.

Tale servizio di supporto ai contenuti dell’ambiente online si rivolge a tutti coloro che stanno prendendo parte ai percorsi di Scuola Futura che saranno attivi fino alle scadenze sotto riportate:

Area degli Operatori (ex Area As) ID: 394049A

Attivo dal 15/07/2025 al 28/08/2025

Attivo dal 15/07/2025 al 28/08/2025 Area dei Collaboratori (ex Area A e As) – ID: 394048

Attivo dal 15/07/2025 al 28/08/2025

Attivo dal 15/07/2025 al 28/08/2025 Area Assistenti (ex Area B) – ID: 394050

Attivo dal 30/07/2025 al 12/09/2025

Attivo dal 30/07/2025 al 12/09/2025 Area professionale del personale B (profilo tecnico) – ID: 394052

Attivo dal 30/07/2025 al 12/09/2025.

Il servizio fa dunque riferimento esclusivamente a difficoltà inerenti ai contenuti e alle attività formative presenti in piattaforma ed è l’unico canale di assistenza; non si possono pertanto inoltrare mail personali, PEC o telefonate verso altri uffici INDIRE che non costituiscono canali di assistenza.